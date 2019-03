O Tenis de Mesa Monte Porreiro cede ante o Arteal e cae á última posición

Enfrontamento entre TM Monte Porreiro e Arteal © Diego Torrado

O regreso á competición de Horacio Cifuentes tras varios meses lesionado non foi suficiente para o Tenis de Mesa Monte Porreiro na visita á Cidade Infantil Príncipe Felipe do segundo clasificado da Superdivisión Masculina, o Arteal.

A derrota por 1-4 dos pontevedreses, unida ao empate dun dos seus rivais, o Cambados, failles caer á última praza cun triplo empate co propio Cambados e co Vilagarcía cando restan 4 xornadas por disputarse.

O enfrontamento empezou cunha derrota de Cifuentes ante Zhao Tianming, pero xusto despois Nico Galvano poñía as táboas ao vencer a Moisés Álvarez. O Visit Pontevedra cría nas súas opcións, pero ata aí chegou a súa resistencia.

Sebastián Betancor cedía ante Humberto Manhani, e aínda que Galvano estivo a piques de dar a sorpresa ante Zhao Tianming tamén perdeu o punto rematando despois o Arteal co triunfo de Manhani sobre Horacio Cifuentes.

A próxima xornada o Tenis de Mesa Monte Porreiro afrontará outro complicado reto ante o líder da categoría, o Priego TM.

DOBRE COMPROMISO DO EQUIPO FEMININO

A fin de semana foi máis intensa para o equipo feminino do Tenis de Mesa Monte Porreiro na División de Honra, cun dobre enfrontamento a domicilio.

O primeiro deles, en Torrelavega, escapouse no duelo de desempate con derrota por 4-3, mentres que no segundo o equipo composto por Noa Bernárdez, Mar Rivas e María Teresa Nine venceron por 2-4 en Irún.

Estes resultados déixanlles na terceira posición con 14 puntos nun quíntuplo empate, con todo aberto na pelexa por clasificarse para o play-off de ascenso.