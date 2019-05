O Teucro despídese de Asobal caendo ante o Benidorm (29-33)

Partido entre o Teucro e o Benidorm. © Diego Torrado Partido entre o Teucro e o Benidorm. © Diego Torrado

Xa sen nada en xogo, despois da derrota da pasada semana ante o Cangas, o Teucro recibiu no Municipal ao BM Benidorm. Os pontevedreses non conseguiron, polo menos, poñer fin á tempada cunha vitoria en casa.

Tres foron os minutos que resistiu o equipo anfitrión e mantívose por diante. Desde ese momento (4-4), foi o alacantino o que, tras darlle a volta, soubo soster o resto do encontro, a vantaxe suficiente para levar os dous puntos. Os de Luís Montes, aínda que durante boa parte do primeiro período non se separasen dos segundos no marcador, a medida que ía pasando o tempo, vían como esa marxe ía crecendo ata alcanzar un parcial en contra de cinco tantos á chegada do descanso (13-18).

A segunda metade, a pesar de que, nun principio, desenvolvésese igual que a anterior, concluíu de forma moito máis axustada. Dez minutos ‘parvos’ do cadro valenciano permitiron que as táboas case chegasen ao electrónico (27-28) pouco antes do asubío final. Con todo, quedou en nada. Cinco goles case consecutivos dos segundos finiquitarían as posibilidades de remontada, ademais do choque (29-33).

Por parte do equipo teucrista, unha vez máis, foi Cútura o máximo goleador (6 tantos) e, pola do visitante, Rubén Marchán. O pivote manchego, cos seus 8 goles, converteuse nunha auténtica dor de cabeza para os galegos.

Agora, non queda outra que pensar na próxima tempada en División de Honra Prata e comezar a preparala canto antes. E máis, tendo en conta a alta probabilidade de reestruturación que se aveciña. Tres son os xogadores que o propio club xa confirmou, non estarán o ano que vén (Sergio Pérez, Fischer e Rial) e todo parece indicar que a eles sumaráselles unha boa parte do plantel.

Consulta a acta do Teucro-BM Benidorm.