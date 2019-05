España dá a coñecer a pre-lista de xogadores para o Mundial Júnior de balonmán de Pontevedra e Vigo

O Campionato do Mundo Júnior de Balonmán que se celebrará do 16 ao 28 de xullo en Pontevedra e Vigo está cada vez máis preto, e o equipo anfitrión, a Selección Española, empeza a tomar forma.

A área Técnica da Real Federación Española de Balonmán deu a coñecer este mércores a pre-convocatoria dos Hispanos Júnior, con 18 xogadores elixidos polo técnico Isidoro Martínez.

Esa lista de 18 xogadores, na que non se atopa nesta ocasión ningún representante de equipos galegos, concentrarase do 9 ao 16 de xuño no Centro de Alto Rendemento de Serra Nevada para traballar en altura e afinar a súa posta a punto.

Tras unha fase de traballo "más denso", recoñeceu Martínez, os xogadores gozarán duns días de descanso antes de ser citados de novo o 21 de xuño en Madrid para realizar a segunda etapa da preparación, na que decidirá a convocatoria definitiva para o Mundial. Durante esta fase, a Selección Española disputará o Airport Trophy e Kloten (Suíza) ante Francia, Alemaña e Suíza (28-30 de xuño); e un dobre amigable ante Tunes en León (4 e 6 de xullo).

Por último, os Hispanos Júnior concentraranse en Vigo o 11 de xullo, na véspera do seu debut na cita mundialista, xa que o seu grupo da primeira fase (Grupo A) de competición terá como sede a cidade olívica do mesmo xeito que o Grupo, mentres que Pontevedra previsiblemente e a falta só de confirmación oficial será sede dos grupos C (Portugal, Croacia, Hungría, Brasil, Barhein e Kósovo) e D (Alemaña, Islandia, Noruega, Arxentina, Dinamarca, Chile).

España, no caso de avanzar ata as eliminatorias, si xogará en Pontevedra os cruces de oitavos e cuartos de final, do mesmo xeito que as semifinais que se disputarán no Pavillón Municipal dos Deportes. A gran final pola súa banda terá como escenario o pavillón vigués das Travesas.

En canto á pre-lista, na que aparece un vello coñecido do Teucro como é o central Natan Suárez, compóñena: