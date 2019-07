Satisfacción no CCD Sanxenxo tras o seu primeiro Torneo Internacional ITF Sénior

Era só a súa primeira edición, pero o Torneo Internacional ITF Sénior de Sanxenxo estreouse con bo pé e deixando unha sensación de satisfacción na organización do Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo.

Tras a súa ampla experiencia cos torneos júnior e cadete, ambos de grao 1 na catalogación da federación internacional, o club sanxenxino decidiuse a apostar por unha competición de veteranos.

"O ITF Sénior é o circuíto internacional máis importante de tenis para veteranos, este circuíto de torneos ten a virtude de que aúna o lóxico interese pola competición, cunha parte lúdica e turística. Moitos xogadores veñen acompañados das súas parellas e aproveitan a viaxe ao torneo para facer turismo e coñecer este marabilloso recuncho de España", valora o presidente do club, Paco Hernández.

O resultado foi unha participación moi diversa que deixa aos responsables do CCD Sanxenxo "moi contentos", recoñece Noli Álvarez. O director deportivo do club resaltou que "tivemos xogadores de América do Norte, Centroamérica e América do Sur e de diferentes países de Europa".

Ademais varios representantes locais plantáronse nas finais individuais, como Antonio Cuña, Fernando Leiro, Ángel Balboa, Antón Hernández, Alberto Martínez e José Padín.

Por todo iso o CCD Sanxenxo xa pensan en repetir en futuras edicións. "Estamos seguros de que iniciamos unha andaina na que aos poucos conseguiremos que o torneo suba de categoría", asegurou Noli Álvarez.