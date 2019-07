O lateral esquerdo Álvaro Naveira únese ao Pontevedra por dous anos

A plantilla do Pontevedra CF continúa tomando forma a poucos días do inicio da pretemporada. O último cambio nas súas filas produciuse na noite deste venres, ao pechar o acordo con Álvaro Naveira.

O coruñés, procedente do SD Compostela e xogador, ata a data, sub-23, chega a Pontevedra para coller a substitución de David Castro no lateral zurdo, xa que este deixou de formar parte do equipo granate ao ser traspasado ao Valencia.

Naveira quedará dúas tempadas na escadra dirixida por Luís Miguel Areda, Luismi, e convértese, así, na quinta fichaxe do Pontevedra CF, uníndose a Álvaro Bustos, Sa Ndiaye, Pol Bueso e Adighibe.

O xogador incorporouse este sábado aos adrestramentos do equipo na súa preparación para a pretempada, na que se medirán, en principio, ao Deportivo da Coruña e ao Tenerife en Pasarón antes de finalizar o mes de xullo.