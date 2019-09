O estadounidense Sounders reforza o xogo exterior do Peixe Galego

O escolta estadounidense Romone Sounders ficha polo Marín Ence Peixe Galego © Wagner Athletics O escolta estadounidense Romone Sounders ficha polo Marín Ence Peixe Galego © Wagner Athletics

O Marín Ence Peixe Galego apontoa o seu xogo exterior coa fichaxe do escolta estaounidense Romone Sounders. Procedente da Universidade de Wagner, coa que participou na conferencia nordés da primeira categoría da liga universitaria do país norteamericano ( NCAA), este xogador nado no 1995 promediou no seu último ano 16,5 puntos por partido, 7,2 rebotes e 3,2 asistencias.

Natural de Maryland, Sounders foi unha das pezas claves do seu equipo e as súas cifras non fixeron máis que mellorar cada tempada. O escolta participou no último draft da NBA pero non resultou seleccionado, co que se converteu en axente libre para poder asinar o seu contrato profesional co Peixe Galego. "Grazas a deus pola oportunidade de empezar a miña carreira profesional en España, tamén agradezo ao Peixe Galego por permitirme formar parte do seu persoal. Estou ansioso por chegar para poñernos en marcha e empezar a facer historia", publicou no seu perfil de Twitter.

Thank You God for the opportunity to start my professional career in Spain Also thank you to the great club of Marin Peixegalego for allowing me to be apart of your roster. Anxious to get there so we can put in this work and start making history history.#rookieszn @gerardcdg pic.twitter.com/rSsrZkTfbO — Romone Saunders (@moneymone__) September 1, 2019

En portais especializados no mercado estadounidense definen a Sounders como un gran pasador e con facilidade para capturar rebotes. Ademais, a súa chegada permitirá a Javi Llorente dispor dun recambio de garantías para alternar co dominicano Joel Hernández, contra o que Sounders competiu na última tempada. Coa súa fichaxe, o cadro da Raña ocupa a primeira das dúas fichas para estranxeiros que permite o regulamento. A dirección deportiva continúa peiteando o mercado para pechar un especialista no xogo interior que podería chegar tamén da outra beira do Atlántico.

O plantel de Javi Llorente iniciou a pasada semana os adestramentos e este mércores disputará o seu primeiro partido de preparación na Raña a porta pechada. O primeiro duelo que poderá presenciar a afección marinense terá lugar o día 7 contra o Leyma Coruña na primeira rolda da Copa Galicia que este ano volve organizar o equipo de Marín.