Celia Cerviño repite en Portugal título de dobres no circuíto ITF

Celia Cerviño no Torneo ITF 15K de Lousada © Borja Refojos

Só dúas semanas despois de estrear o seu palmarés no circuíto ITF de tenis, gañando na localidade portuguesa de Santarèm, Celia Cerviño repetiu experiencia de novo no país veciño e outra vez na modalidade de dobres.

A tenista pontevedresa venceu a fin de semana, esta vez facendo parella con Ángeles Moreno, no Torneo ITF 15K Indoor de Lousada.

Foi unha semana moi sólida a de Cerviño, sobre todo nos dobres, onde empezaron en primeira rolda superando á xermana Laura Boehner e a irlandesa Ruth Copas no súper tie-break da terceira manga (3-6, 6-2 e 11-9). A partir de aí, o tándem funcionou e derrotou a Ainhoa Atucha e a gala Carole Monnet en cuartos e á lusa María Inés Fonte e a italiana Valentina Losciale en semifinais por idéntico resultado (6-4 e 6-2).

Na final esperaban as cabezas de serie número 1 do torneo, a lusa Francisca Jorge e a ceutí Olga Parres. Na primeira manga o choque non puido empezar mellor para a pontevedresa, cun sólido 6-4, pero os seus rivais reaccionaron cun 1-4 no inicio do segundo set. Con todo chegaron entón cinco xogos consecutivos para pechar o partido e facerse co triunfo final (6-4).

En canto á competición individual, Celia Cerviño avanzou ata os cuartos de final tras superar nos seus primeiros compromisos á francesa Alice Robbe e á rusa Natalia Orlova, pero cedeu ante Ainhoa Atucha (6-4, 2-6 e 3-6). É en todo caso o seu mellor resultado nun torneo destas características.

Tras esta cita, Cerviño repetirá experiencia en Lousada con outro campionato ITF 15K e despois poñerá rumbo a Ceuta para participar no Masters IBP, que disputan as oito mellores raquetas deste circuíto da Real Federación Española de Tenis.