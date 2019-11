Tono Campos, distinguido como mellor deportista masculino nos Premios Deporte Galego

A Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia fixo públicos este venres os Premios Deporte Galego correspondentes ao ano 2018, no que se distinguen a 22 persoas e entidades polos seus méritos deportivos.

Un dos galardóns máis importantes recaeu no grovense Tono Campos, campión mundial de piragüismo maratón que recibirá o premio a mellor deportista masculino. O padexeiro do Breogán, que en 2018 conseguiu a medalla de ouro no Mundial celebrado en Vila Verde (Portugal), vén de repetir éxito recentemente en China onde fixo dobrete cos primeiros postos nas probas absolutas de C-1 e C-2.

Campos compartirá o recoñecemento principal coa atleta ribeirense Ana Peleteiro, mellor deportista feminina.

Ademais outros dous deportistas da comarca recibirán distincións. Trátase da futbolista pontevedresa Teresa Abelleira como deportista revelación xunto ás súas compañeiras Malena Mieres e Nuria Rábano, e do regatista Pedro Ameneiro como mellor equipo masculino xunto ao vigués Martín Wizner, campións do Mundo da clase 420 de vela (en 2018 na categoría sub-17).

Os Premios Deporte Galego serán entregados o próximo 28 de novembro nunha gala que se celebrará no Auditorio Municipal de Lalín.

Esta é a relación completa de galardoados: