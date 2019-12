Pol Bueso, cunha microrrotura de fibras, o último en sumarse a unha enfermería que non dá tregua

Uns saen e outros entran, pero a enfermería do Pontevedra Club de Fútbol non termina de baleirarse por completo, sen contar co lesionado de longa duración Javi López.

O último en caer foi Pol Bueso. O defensor, a pesar de non dispoñer de minutos no duelo do domingo contra o Langreo, notou molestias na primeira sesión da semana na zona isquiotibial, polo que este martes pasou revista médica.

As probas ás que foi sometido revelan que sofre unha microrrotura de fibras "en grao 1", confirmou o club granate, o que lle fará exercitarse polo momento a menor ritmo para ver como vai respondendo cos días a zona afectada.

Esta situación, aínda que de momento non o descarta por completo para o duelo do próximo domingo nas Palmas, si apunta a que o deixará fóra da lista de convocados.

A boa noticia para o Pontevedra é que as molestias coas que concluíu a última xornada Pedro Vázquez non pasaron diso, molestias, sen que exista lesión algunha, e espérase que Campillo poida estar tamén a pleno rendemento no regreso aos adestramentos tras a habitual xornada de descanso tras caer da última convocatoria por problemas musculares. Nunha situación similar está tamén Brian Jaén, ao que unha lumbalxia deulle máis problemas dos esperados inicialmente deixándoo K.O. as dúas últimas semanas.

Desta forma, recuperado xa Mejía como demostraron os minutos cos que contou ante o Langreo, Santi Figueroa queda como outro dos lesionados ao estar a se recuperar dunha rotura muscular.