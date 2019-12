Galicia estréase ca Copa Rexións UEFA vencendo a Castela A Mancha (2-0) en Portonovo

Partido da Copa de Rexións UEFA entre Galicia e Castela A Mancha © Real Federación Galega de Fútbol

Paso de xigante da Selección Galega cara á seguinte fase da Copa de Rexións UEFA, despois de vencer no seu debut ao combinado manchego.

O campo de fútbol de Baltar, en Portonovo, acolleu o primeiro encontro do Grupo F, que ten como sede as Rías Baixas durante esta fin de semana.

Os goles de Brais Abelenda no tramo inicial e de Josiño xa na recta final deron unha importante vitoria ao combinado galego que lle fai depender de si mesmo para certificar o domingo ante Ceuta a clasificación para a Fase Intermedia.

Foi un partido moi equilibrado e con poucas ocasións, pero os de Iván Cancela tiveron unha gran efectividade que lles permitiu facerse co triunfo. De feito foron os casteláns os que tiveron a oportunidade de adiantarse no marcador no minuto 7 de partido, e só un minuto máis tarde, nunha falta lateral a favor de Galicia chegaba o primeiro gol do choque.

O encontro foi transcorrendo sen ocasións e sen un dominador claro ata o tempo de descanso, ao que se chegou co 1-0 para Galicia.

Mantívose a mesma tónica no segundo tempo ata que os locais sentenciaron. Houbo que esperar ata o minuto 82 cando Adri Castro internouse pola dereita e centrou ao segundo pau onde Brais Abelenda baixou o balón e cedeu a Josiño para que este marcase a pracer.

A quenda de penaltis que leva a cabo para evitar por posibles empates na clasificación final foi gañada por Castela A Mancha.

O campo de San Pedro, en Vilalonga, tomará a testemuña da competición este sábado co Ceuta-Castela A Mancha, mentres que o Salvador Otero da Illa acollerá o último encontro entre Galicia e Ceuta o domingo día 8 (12:00 horas).