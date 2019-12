Semana de vacacións para o Pontevedra

Os resultados da última xornada do ano na Segunda B acompañaron ao Pontevedra como mal menor da súa estrepitosa derrota no campo do pechacancelas San Sebastián de los Reyes, permitindo aos granates comer o turrón tiro de pedra do play-off de ascenso, a só dous puntos.

O primeiro plantel pontevedrés afronta agora unha semana completa de descanso para gozar en familia das festas do Nadal, tal e como establece o convenio dos futbolistas.

Desta forma as vacacións comezaron tras o encontro en terras madrileñas e prolongaranse ata o luns 30 de decembro, cando Carlos Pouso volveu a convocar aos seus xogadores para reiniciar o traballo.

Será xa unha semana de competición, coa excepción que supón atoparse o fin de ano por medio, pero na que só estará en mente sumar os tres primeiros puntos de 2020 na visita do Internacional de Madrid ao Estadio Municipal de Pasarón, un encontro que se perderá por sanción Pedro Vázquez pola súa expulsión do domingo.

Con respecto a ese encontro, aínda que aínda non se confirmou oficialmente o seu horario, a intención do Pontevedra é que se adiante ao 4 de xaneiro para evitar coincidir coa víspera da celebración dos Reis Magos e a sempre multitudinaria cabalgata.