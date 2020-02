Berrocal estará de baixa un mínimo de tres meses

A tempada terminou para Jesús Berrocal. O futbolista do Pontevedra ten case imposible regresar aos terreos de xogo antes de que finalice o curso, despois de que as probas médicas confirmasen o peor diagnóstico posible da lesión que se produciu o pasado domingo no choque ante o Oviedo B.

O centrocampista andaluz reaparecía precisamente neste duelo tras superar un racho nun tendón do aductor que lle mantivo no dique seco un par de meses, e nun salto notou de nova dor na zona.

Segundo o diagnóstico médico, esta recaída supón unha lesión mesmo de maior consideración, polo que se estima que estará de baixa como mínimo durante tres meses ou tres meses e medio.

De cumprirse estes prazos no mellor dos casos Berrocal podería recuperarse a mediados do mes de maio ou principios de xuño, o que lle faría chegar só a un hipotético e pouco probable play-off de ascenso ou a un non desexable play-out pola permanencia.

ADRIÁN CRUZ E PEDRO VÁZQUEZ, CO GRUPO

A boa nova en relación coa enfermaría dérona este xoves Adrián Cruz e Pedro Vázquez, ao exercitarse ao mesmo ritmo que os seus compañeiros. No caso de Cruz, a súa melloría sitúalle por primeira vez desde o seu regreso como 'convocable', sendo previsible que poida entrar na lista para viaxar a Madrid tendo en conta ademais o problema de efectivos na medular ante a sanción de Álex Fernández e a baixa do citado Berrocal.

Pola súa banda Pedro Vázquez mostrouse plenamente recuperado do lategazo cervical que lle obrigou a pedir o cambio o domingo e que lle impediu comezar a semana con normalidade xunto ao resto dos seus compañeiros.

Desta forma Campillo é o único futbolista xunto a Berrocal que será baixa esta semana por lesión, xa que aínda que evoluciona favorablemente da escordadura de nocello que se produciu adestrando non se espera a súa reincorporación ao grupo ata a próxima semana.