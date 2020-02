Edu Sousa: "No podemos caer en el error de seguir lamentándonos"

Unidade e traballo. A esa receita apela Edu Sousa para superar o mal momento que vive o Pontevedra Club de Fútbol.

O gardarredes, capitán do primeiro plantel, exerceu este mércores como tal para valorar a saída do equipo de Carlos Pouso e a promoción no banco de Jesús Ramos, que colleu a testemuña no cargo.

"Esto es fútbol, está escrito así. No echan al portero, no echan al lateral izquierdo, al central ni al delantero", sinalou en relación ao cesamento do técnico, do que asegura que "como profesional y como persona ha sido un hombre excepcional, ha sido un hombre honesto y honrado con su trabajo".

Trátase dunha situación que "ha pasado por desgracia dos veces esta temporada. No nos gusta, porque es el pan de nuestros hijos, nos debemos a un club histórico que creo que es grande, tiene una afición acojonante... claro que nos fastidia. Pero tenemos que ser positivos porque sino el domingo llegaremos con un lastre y una losa a Madrid", explicou o gardameta ao termo do adestramento celebrado este mércores no campo da Seca, en Poio.

A pesar de todo o acontecido, Edu pide mirar con optimismo ao futuro asegurando que o plantel poñerá todo da súa parte para salvar a tempada ás ordes de Jesús Ramos: "Vamos a estar concienciados de que con él vamos a ir para arriba. "Ya lo conocemos de sobra, un hombre de la casa. Sabemos lo que piensa, lo que nos pide, estamos trabajando bien y nos ha transmitido confianza", sinalou o capitán granate.