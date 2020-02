Carlos Pouso valora a súa saída do Pontevedra: "Reconozco que fui el que dio el primer paso"

O seu desexo é pasar a un discreto segundo plano mentres se dedica a outros labores no club, pero antes Carlos Pouso valorou este xoves o seu cesamento como adestrador do primeiro plantel do Pontevedra Club de Fútbol.

"Reconozco que fui el que dio el primer paso. Creo que todos hemos reflexionado, puesto cosas encima de la mesa y estoy convencido de que la mejor solución en este momento es que yo de un paso a un costado. Lo cierto es que llevábamos ocho semanas sin conseguir la victoria y es una losa importante", sinalou o técnico vasco.

Pouso defende a boa relación con plantel e consello de administración, situación pola que "estoy doblemente jodido porque al final cuando percibes tanta confianza e ilusión y no eres capaz de devolver esa confianza con buenos resultados pues está más tocado".

O que si ten claro é que Jesús Ramos "está sobradamente preparado" para poñerse á fronte do equipo e sacalo da mala dinámica actual, algo que só se consegue "con trabajo y confianza", resaltou ante os medios de comunicación tras o adestramento dos granates en Poio.

Tal e como anunciou o club o acordo amigable entre ambas as partes permitiralle seguir colaborando coa entidade traballando como adxunto á secretaría técnica. "Roberto (Feáns) quiere que vea jugadores de otros grupos, tener un control mayor sobre el mercado y los jugadores que se le han ofrecido en otras ocasiones al Pontevedra", explicou Pouso.

Un labor que desenvolverá en gran parte a distancia porque primeiro "necesito un tiempo de reflexión", e despois "me da igual cuando tenga que viajar hacerlo desde mi casa que desde aquí".

O que é seguro é que a partir de agora será un granate máis, xa que "todos los males que le deseo yo al Pontevedra a partir de ahora son los mismos que le deseaba cuando era el máximo responsable, es decir, entre cero y ninguno". É de feito o primeiro, asegura, que espera unha reacción este mesmo domingo ante o Atlético B.