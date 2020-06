Ana Carbón, segunda peza confirmada para o proxecto do Bádminton Pontevedra na División de Honra

O primeiro proxecto do Club Bádminton Ravachol Pontevedra na División de Honra empeza a tomar forma, asegurándose primeiro a continuidade das súas pezas clave nas últimas campañas.

O capitán Alejandro Nogueira foi o primeiro en renovar cos pontevedreses, camiño que seguiu agora Ana Carbón.

A xogadora estradense, que contaba con varias propostas para cambiar de aires, apostou por seguir no club co que foi importante nos últimos anos ascendendo a Primeira Nacional e despois á máxima categoría do bádminton nacional.

Os seus números na últimas campaña demostran a importancia que tivo dentro do equipo, con 60 partidos disputados en tres tempadas e un sobresaliente balance de 53 vitorias.

Carbón sinalou tras comunicarse a renovación estar "agradecida e moi contenta de seguir no equipo" e "con moitas ganas de afrontar o novo reto de División de Honra".

Pola súa banda o director deportivo do Bádminton Pontevedra, Jesús Pereiro , recoñeceu que "non nos poderiamos permitir o non contar con Ana nun proxecto destas dimensións".

O Ravachol fixo pública a renovación cun curioso vídeo compartido a través das súas redes sociais.

Segundo sinalou o club pontevedrés nas próximas semanas espera pechar a continuidade dos deportistas que conseguiron o ascenso a División de Honra, xa que a súa idea pasa por tentar manter o núcleo do equipo completando o mesmo con algunha incorporación final.