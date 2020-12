Un valente Poio Pescamar queda sen premio na final de Copa caendo pola mínima contra o Burela (1-0)

Final da Copa da Raíña entre Poio Pescamar e Burela © RFEF Final da Copa da Raíña entre Poio Pescamar e Burela © RFEF Final da Copa da Raíña entre Poio Pescamar e Burela © RFEF Final da Copa da Raíña entre Poio Pescamar e Burela © RFEF Final da Copa da Raíña entre Poio Pescamar e Burela © RFEF Final da Copa da Raíña entre Poio Pescamar e Burela © RFEF

Non puido ser. O Poio Pescamar rozou cos dedos a gloria de levantar o primeiro título nacional da súa historia, pero o Burela Pescados Rubés espertoulle do seu soño ao vencer nunha emocionante final da Copa da Raíña. O conxunto conserveiro ofreceu unha gran imaxe ante o actual campión de liga e gran favorito á vitoria, pero viuse superado por pequenos detalles, como a penalización que supuxo na primeira metade cometer cinco faltas con moito tempo por diante.

Comezou dominando o Burela, cun Poio ao que lle custaba saír e tentaba pechar espazos. Aínda así un erro de Luci co balón permitiu a Bea Mateos ter a primeira gran ocasión cando transcorreran só uns poucos segundos de xogo. Caridad respondeu cunha boa intervención, mostrando a súa seguridade pouco despois cunha potente volea de Dany.

As xogadoras adestradas por Manu Cossío tardaron tres minutos en sacudir os nervios e o dominio ao que lle sometía o seu rival para empezar a despregarse en ataque e empezar a igualar a contenda. Desta forma o Burela tardou en volver ter unha opción de gol, nos pés de Ale de Paz, atopándose de novo o ferrollo en portería da gardameta internacional do Poio.

Pola súa banda as vermellas, vestidas nesta ocasión de branco e verde, avisaron por primeira vez no minuto 8, nun duro disparo de falta de Clara ao que respondeu con acerto Jozi na portería lucense. Luci un minuto despois tentouno noutro golpe franco, e xusto despois probouno de novo o Poio de lonxe. Empezábanllo a crer as pontevedresas.

Co duelo igualado, a calidade do conxunto laranxa ofrecía de vez en cando algunha ocasión, como unha boa combinación nun saque de banda entre Cilene e Dany que acabou cun disparo moi perigoso, pero o partido era outro.

Chegou entón a mellor oportunidade para o Poio Pescamar. Julia Dupuy conseguía roubarlle a carteira a Cilene afrontando un contragolpe en solitario cara á meta rival, atopándose unha soberbia man de Jozi para salvar o primeiro tanto do partido. Perdoaban as de Manu Cossío xusto antes doutra acción decisiva, e é que tras esa acción chegaría a quinta falta das conserveiras, a 6 minutos e 18 segundos para o descanso, todo un mundo.

Non tardou moito o Burela en facer valer esa circunstancia, aínda que recorrendo á vídeoarbitraxe, para cobrarse unha man de Dani Sousa en forma de dobre penalti. Elena estrelaba o seu lanzamento contra o traveseiro, pero non sería a súa única oportunidade desde os 10 metros. Tivo tres antes do descanso, e á segunda acertou batendo por baixo das pernas a Caridad para desequilibrar o marcador cun gol que terminaría sendo decisivo.

O mellor que lle podía pasar ao Poio era que chegase o intermedio para restablecer as súas faltas, ao que se chegou co 1-0 ao non acertar a burelense Elena no seu terceiro intento de dobre penalti, mentres que Ana Rivera tentou cun disparo empatar pero sen fortuna.

Superado ese momento crítico con vida, Manu Cossío expuxo unha segunda metade máis valente, tuteando ao seu potente rival. Mirian nunha xogada de estratexia puxo a proba de novo a Jozi, respondendo con acerto a brasileira. Era o primeiro aviso.

Co equipo máis aberto, tamén había opción para as chegadas do Burela, pero había que correr certos risco. Así nunha bonita transición ao primeiro toque as lucenses puideron ampliar a súa vantaxe, pero a finalización de Leti topouse cunha gran man de Caridad.

Ían pasando os minutos e a intensidade crecía na pista, aínda que sen ver ocasións importantes. Aínda así o encontro seguía sen decidirse e os nervios crecían por momentos. Non facían falta moitas ocasións, pero si acertar nunha, e a máis clara tívoa o Poio a cinco minutos do final, nun córner sacado por Antía para o disparo de Luci ao segundo pau que Ana Rivera non consegue embocar a gol con Jozi xa vencida.

Subía a presión o conxunto conserveiro esperando forzar erros na saída do Burela, nun intento por acurralar máis ao seu rival, pero o premio seguía sen chegar polo que Cossío ordenaba o xogo de cinco con Irene García de porteira-xogadora a 2'16'' da conclusión. As laranxas encerráronse cunha dobre liña de dúas e apertaron os dentes, concedendo poucas ocasións. Si as houbo, pero Luci e Ana Rivera non acertaron na finalización e a Copa marchaba destino cara á Mariña lucense.

Unha derrota con honras para un Poio Pescamar que vaise de Málaga coa cabeza ben alta e que a pesar de non vencer deu un novo paso adiante na súa historia, demostrando estar preparado para pelexar por títulos. Con esa actitude e a ambición mostrada, a próxima oportunidade non tardará en chegar.

BURELA PESCADOS RUBÉN (1): Jozi Oliveira, Dany, Cilene, Cami, Bea Mateos -cinco inicial- Sandra Buzón, Cristina, Peque, Lara Balseiro, Ale de Paz, Elena Aragón, Leti.

POIO PESCAMAR (0): Caridad, Dani Sousa, Irene, Luci, Ana Rivera -cinco inicial- Mirian, Julia Dupuy, Iraia, Antía Pérez, Agostina Chiesa, Carol, Clara, Silvia Aguete, Iria.

Árbitros: Amoestaron a Antía Pérez e Carol Agulla no Poio Pescamar e a Dany no Burela.

Goles: 1-0 Elena, de doble penalti (min.15).

Incidencias: Final da Copa da Raíña 2020 disputada no pavillón Martín Carpena de Málaga.