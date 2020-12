Terremoto no fútbol pontevedrés: Marcón e Vilalonga secundan o Céltiga e anuncian a súa renuncia á tempada 20-21

O Céltiga foi o primeiro, pero en só unhas horas máis clubs da comarca sumáronse á decisión de renunciar á tempada futbolística autonómica e non inscribir aos seus equipos para a campaña 20-21 que ten previsto o seu inicio a finais do mes de xaneiro.

Entre eles atópanse o Vilalonga, cuxo equipo sénior masculino milita en Preferente, e o Marcón Atlético de Primeira Rexional.

"Asumimos que se a RFGF considera que isto é motivo de descenso de categoría dos nosos equipos, alá eles coa súa conciencia", sinala no seu comunicado a entidade pontevedresa.

"Consideramos que comezar agora as competicións sería unha gran irresponsabilidade pola nosa banda. Cremos que o máis conveniente é esperar, e comezar a próxima tempada si a situación sanitaria mellora, e non facer agora con esta situación tan delicada unha auténtica chapuza", explica o Marcón sinalando que se trata dunha decisión irrevogable.

Pola súa banda o Vilalonga sinalou que "non podemos ser partícipes da irresponsabilidade que supoñería renovar as competicións co protocolo proposto pola RFGF de nula viabilidade para calquera equipo modesto como o noso".

Todo un terremoto que ameaza con sacudir os cimentos do fútbol autonómico e que, polo de súpeto, supoñerá salvo rectificación da Federación o descenso de categoría dos equipos implicados.