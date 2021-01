Lydia Pérez inicia en Niza a conta atrás cara ao Preolímpico

Co inicio do novo ano achégase o momento da verdade para Lydia Pérez Touriño, no seu obxectivo de lograr a clasificación para disputar no verán os Xogos Olímpicos de Tokyo.

A pontevedresa afrontará esta semana a súa primeira cita competitiva do ano, que supón ademais a antesala dos torneos preolímpicos de loita.

Esa cita á que deportista do Club Loita Pontevedra acode convocada pola Selección Española será o Torneo Internacional Henri Deglane que terá lugar do 15 ao 17 de xaneiro na localidade francesa de Niza.

Tras a competición, Lydia Pérez permanecerá concentrada en Niza ata o día 24 de xaneiro nun evento preparatorio internacional que contará coas máximas medidas de seguridade e prevención contra a Covid.

Serán unhas semanas decisivas por tanto para preparar os torneos clasificatorios para Tokyo previstos para os meses de marzo e maio.

Xunto á pontevedresa competirán en Francia outros tres deportistas galegos, como son Nerea Pampín (Keltoi de Vila de Cruces), Damián Iglesias (Club de Loita Touro) e Jose Cuba (Club de Loitas Olímpicas de Vilalba).