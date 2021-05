Romper o teito histórico do club, un soño para o Cisne xuvenil na fase final do Campionato de España

Meterse entre os oito mellores equipos do estado é xa todo un éxito para o equipo xuvenil do Club Cisne Balonmán, pero o club pontevedrés quere máis.

As novas promesas do equipo lograron a clasificación para a fase final do Campionato de España superando nun esixente sector en Pontevedra a equipos como o Ademar de León, ademais de Bidasoa e Gijón. Agora os de Víctor Castro miran sen medo ao que lles presenta no horizonte.

Ante eles está a oportunidade de facer historia, mirándose ao espello de dúas xeracións de ouro na historia do Cisne, a de 1978 e a de 2018. A primeira deles logrou un incrible cuarto posto lembrado durante anos, ata que en 2018 unha nova fornada de xogadores deu un paso máis para colgar o bronce no mesmo lugar, Granollers.

Agora, dous anos despois, romper ese teito histórico é todo un soño para os pontevedreses, que se deberán desprazar á provincia de Alacante para disputar a fase final entre o 26 e o 30 de maio.

No seu caso quedaron encadrados no segundo grupo, con sede na localidade de Elda, no que se medirán ao equipo anfitrión, o BM Elda, ademais do Cajasur Córdoba e ao BM Granollers. Pola súa banda o Grupo I compoñerano o FC Barcelona, Ikasa Madrid, CD Agustinos e Anaitasuna.

Segundo anunciou a Real Federación Española de Balonmán a fase final do Campionato de España poderán seguirse en directo a través do streaming da Federación.