O Squash Pontevedra presume con Marta Domínguez de campioa de España absoluta

Aos seus 19 anos, Marta Domínguez deulle ao Squash Pontevedra todo un Campionato de España Abosoluto.

A xogadora viguesa, formada desde hai anos na canteira do Squash Pontevedra baixo a tutela de Miguel Novegil, engadiu un fito máis nun palmarés que xa contaba con títulos nacionais en categorías inferiores e tamén con internacionalidades coa Selección Española.

Domínguez afrontou o torneo nacional absoluto a fin de semana en Barcelona, debutando o venres nos oitavos de final.

Ata o partido decisivo non cedeu nin un só xogo, a pesar de enfrontarse a rivais de nivel como a castellonenca Margaux Pitarch, a tamén viguesa Sofía Rodríguez e a catalá Noa Romero.

Xa na final esperaba Cristina Gómez, defensora do título e que a vencera na final de 2019. A murciana empezou dominando por 8-11, con todo a representante do Squash Pontevedra reaccionou para anotarse os tres seguintes parciais (11-7, 11-3 e 11-6) e levar un trofeo do que xa presume o seu club, seguindo os pasos da que foi a súa compañeira de equipo Xisela Aranda.