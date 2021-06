Álvaro Preciado, primeira renovación do Cisne

Primeiro foron as saídas e agora empeza a quenda das renovacións no Club Cisne para comezar a perfilar a nova tempada na División de Honra Prata.

O conxunto pontevedrés confirmou a continuidade de Álvaro Preciado, un dos seus canteiráns convertido a pesar da súa mocidade nun dos xogadores máis destacados do equipo no ano do debut en Asobal.

O lateral esquerdo, internacional júnior, está chamado a ser un dos homes importantes no equipo despois da experiencia acumulada nos últimos meses.

"Después de esta temporada histórica en Asobal la siguiente se presenta con muchísimos retos muy ilusionantes para todos", recoñeceu o xogador pontevedrés tras facerse oficial a súa renovación.

Preciado defendeu estar "muy feliz de continuar un año más en el Cisne, el club que considero mi casa y en el que he crecido desde muy pequeñito".