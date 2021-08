Máis renovacións na Raña, Juan Castro competirá en EBA co Peixe Galego

O Peixe Galego segue inmerso na confección do equipo que competirá o próximo ano en Liga EBA. A dirección deportiva mantén a súa firme aposta pola continuidade do bloque que logrou o ascenso e, despois de confirmar a continuidade de Pablo Castro, Álvaro Filgueira e Andrés Santiago , anuncian a renovación de Juan Castro, o xogador máis utilizado polo adestrador Iván Villaverde na última tempada.

O beirado disputou unha media de 32 minutos por partido nos que primedió unha anotación de 12 puntos.

Pero non é a súa facilidade para encestar o que máis destacan del na Raña, senón a súa polivalencia, a súa astucia no rebote, as súas grandes condicións físicas e a súa calidade para subir o balón.

O aleiro Juan Castro

seguirá no @CLUBPEIXEGALEGO

#EBA

Xogador clave no ascenso.

O mais utilizado pol adestrador

ᑭOᒪIᐯᗩᒪEᑎᑕIᗩ

13.7 pts

32 min

#Forzapeixe pic.twitter.com/k6mxBUXf82 — MARIN PEIXEGALEGO (@CLUBPEIXEGALEGO) August 18, 2021

Ademais achegará ao equipo a experiencia adquirida en Obradoiro, Ponferrada e Ávila, equipos cos que xa xogou nesta categoría.