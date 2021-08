O estadounidense Dramell Hogan seguirá defendendo ao Peixe Galego en Liga EBA

O Peixe Galego contará cunha impoñente arma no seu xogo interior para o seu regreso á liga EBA. O ala pívot Drammel William Hogan renova o seu contrato co cadro da Raña unha tempada máis co obxectivo de contribuír a devolver ao conxunto marinense ao lugar que lle corresponde.

A achega de Hogan no curso pasado foi decisiva para lograr o ascenso a Liga EBA. O norteamericano, con grandes números nas ligas universitarias do seu país, asinou unha media de 23,2 puntos partido coa camiseta azul. A intención é manter ese mesmo nivel sobre a cancha, pero non só pode ofrecer puntos e rebotes ao seu club, este ano compaxinará as súas aparicións co primeiro equipo coa súa nova función de adestrador das categorías base.

Coa súa continuidade, a directiva peixiña dá un paso máis na súa filosofía de "cimentar ou equipo cos xogadores que lograron ou ascenso e apostar por xogadores locais e dá contorna", pois o estadounidense leva xa varios anos vivindo en Pontevedra.