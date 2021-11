Primeiro triunfo en liga para o TM Monte Porreiro á conta do San Sebastián de los Reyes (4-1)

Partido de Superdivisión masculina entre o TM Monte Porreiro e o San Sebastián de los Reyes © Cristina Saiz

O Tenis de Mesa Monte Porreiro logrou este domingo o seu primeiro triunfo en liga tras superar ao San Sebastián de los Reyes por un contundente 4-1. O conxunto pontevedrés estreouse no Príncipe Felipe cunha importante vitoria diante da súa afección na que foi a segunda xornada da Superdivisión masculina.

Arrincou da mellor maneira Miguel Ángel Vílchez ante Rafael das Heras, superándoo en 3-1 e gañando o primeiro punto para o Monte Porreiro. O mesmo resultado conseguiu o ruso Ilia Isakov sobre Youseff Mohamed Abdelaziz.

Non correu a mesma sorte Nico Galvano, que disputou o duelo máis completo e entretido da xornada e que se decidiu no último xogo. O local, a pesar de gañar os dous primeiros xogos contra Andrei Baiduldin, cedeu nos tres seguintes, caendo derrotado por un axustado 2-3.

Co San Sebastián metido de cheo no partido, era a quenda de novo das fichaxes deste ano do Tenis de Mesa Monte Porreiro, Ilia Isakov e Vílchez. Ambos superaron, aínda que con dificultade, a Rafael das Heras e Andrei Baibuldin por 3-0, dando así a primeira vitoria de liga ao equipo pontevedrés por 4-1.

Consulta a acta do TM Monte Porreiro e o San Sebastián de los Reyes