Redución no prezo das entradas e promoción a socios para recibir á Gimnástica Segoviana

O Pontevedra Club de Fútbol sumou 4 dos últimos 15 puntos posibles, unha mala serie que freou a súa progresión na pelexa polo primeiro posto de grupo e fai que volva a non depender de si mesmo a falta de 10 xornadas para a conclusión da liga regular.

Son aínda moitos puntos en xogo pero o tempo empeza a apremar na busca de recuperar a chispa perdida e tamén os resultados, e nesa loita calquera axuda será pouca.

Por iso a entidade granate decidiu rebaixar o prezo das localidades para o próximo partido de liga no Estadio Municipal de Pasarón, o que lle medirá á Gimnástica Segoviana o vindeiro sábado 12 de marzo (19.00 horas).

As entradas para este choque fixáronse para o público xeral en 20 euros na bancada de Tribuna, 15 en Preferencia e 10 euros nos fondos (en lugar dos 25 e 15 euros das xornadas recentes). Pola súa banda os menores de 16 anos deberán abonar 15 euros en Tribuna, 8 euros en Preferencia e 5 euros nos fondos.

Ademais desta medida os socios do Pontevedra poderán retirar, só en venda anticipada nas oficinas do club, unha entrada para un acompañante a un prezo de 15 euros en Tribuna, 10 en Preferencia, 8 euros en Norte e 6 euros en Sur para afeccionados adultos e de 10 euros en Tribuna e 5 euros no resto de bancadas para os menores de 16 anos.

As entradas poderán adquirirse de maneira anticipada nas oficinas de Pasarón ata o venres de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas e o sábado de 10.00 a 13.00 horas, ademais de en os despachos de billetes desde unha hora antes do choque.