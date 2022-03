A sanción para Charles queda en dous partidos

Do mal, o menor. Así pode encaixarse a sanción para Charles tras a súa expulsión o pasado domingo no campo do Llanera.

A redacción da acta arbitral cara a temer nun posible castigo de 4 partidos se a súa acción era considerada como unha inxuria ou actitude violenta cara ao colexiado, que explicou no seu escrito que o ariete granate encarouse con el "de forma agresiva en varias ocasións e gritándome mentres protestaba unha das miñas decisións".

Con todo, e por fortuna para o Pontevedra, o Xuíz de Competición valorou este mércores a acción como unha simple protesta, aludindo ao artigo 120 do Código Disciplinario da Real Federación Española de Fútbol. Este artigo sinala que "protestar ao árbitro principal, aos asistentes ou ao cuarto árbitro, sempre que non constitúa falta máis grave, sancionarase con suspensión de dúas a tres partidos ou por tempo de ata un mes".

No caso de Charles serán dous os encontros de suspensión, polo que se perderá os duelos fronte á Gimnástica Segoviana en Pasarón e o Coruxo a domicilio, pero estará a dispor do técnico para os seguintes choques, marcados en vermello no calendario, ante Unión Adarve e Navalcarnero.

O brasileiro pode polo menos respirar tranquilo e centrarse agora en volver no mellor estado de forma posible dentro de dúas xornadas. Mentres tanto deberá apoiar aos seus compañeiros desde a bancada.

Na resolución do Xuíz de Competición confírmanse ademais as sancións a dous xogadores do próximo rival granate, a Gimnástica Segoviana, que non poderá contar para a súa visita a Pasarón con dous homes habituais nas súas aliñacións como Sergio Cidoncha e Adeva.