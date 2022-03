Os clubs que adestran en Rías do Sur intensifican a súa presión porque #LaOlímpicaNoSeCierra

Vídeo das nadadoras da selección nacional Mireia Hernández e Cristina Arambula contra o peche da piscina olímpica © Club Galaico Sincro

Pasan os días sen que exista aínda solución para o peche decretado por parte da empresa Supera nas instalacións de auga do Complexo Deportivo Rías do Sur, e os clubs que alí adestran non só manteñen a súa presión social senón que pretenden elevala con novas accións.

or unha banda o Galaico Sincro, o Club Natación Galaico e o Club Waterpolo Pontevedra, entidades que suman máis de medio milleiro de deportistas federados, convocaron para este venres 25 de marzo (19.00 horas) unha concentración de protesta na que convidan a participar a nadadores, adestradores, traballadores do centro e a todos os usuarios e veciños en xeral.

"Todos nos atopamos cun peche da lámina de auga inesperadamente e sen aviso previo/previo aviso, todo debido a un interese meramente económico, que achacan ao prezo da enerxía pero, sabemos que é debido a un refinanciamento dunha venda de bonos lixo que deben pagar no 2025", sinala na súa convocatoria o Galaico Sincro.

Todo baixo un hastag, #LaOlímpicaNoSeCierra, que levan xornadas movendo polas súas redes sociais e que nas últimas horas atopou apoios destacados dentro do deporte nacional como as internacionais españolas de waterpolo Judith Forca e Anni Espar ou as integrantes da selección nacional de natación artística Branca Toledano, Mireia Hernández, Cristina Arambula e Alisa Ozhogina, o a piragüista Tania Álvarez, compartindo vídeos nos seus perfís ou a través dos propios clubs afectados.