Primeira xornada de peche total no Complexo Deportivo Rías do Sur

Primeira xornada de peche completo do Complexo Deportivo Rías do Sur © PontevedraViva

A empresa Supera, concesionaria da xestión do Complexo Deportivo Rías do Sur, cumpriu co avanzado hai uns días pechando por completo este venres 1 de abril as instalacións deportivas de Ponte Muíños.

Un conciso cartel na entrada do complexo avisaba aos poucos atrasados que puidesen achegarse que o "CD Rías do Sur pecha as súas portas para partir do 1 de abril de 2022".

Este paso adoptado pola concesionaria pon en marcha o reloxo da Fundación Rías do Sur, que se no prazo de 30 días non se reabren as instalacións e reactívase o servizo poderá executar unha cláusula no contrato con Supera para recuperar a xestión extinguindo os 14 anos que lle restaban de explotación. Unha posibilidade avanzada recentemente polo presidente da Fundación, Héctor Vilariño.

Consumado o peche completo do complexo deportivo, iniciado o 11 de marzo cando se botou o cadeado á zona de auga da piscina olímpica, os clubs deportivos que alí afán desenvolver a súa actividade manteñen as medidas de protesta e presión.

Neste sentido o Club Natación Galaico, o Club Galaico Sincro e o Club Waterpolo Pontevedra, que contan nas súas filas con ao redor de medio milleiro de deportistas federados de todas as idades, convocaron para este sábado 2 de abril unha manifestación que percorrerá o centro da cidade, partindo ás 18.00 horas desde a Pasarela para finalizar na Praza da Ferrería.