O conflito de Rías do Sur, nas mans dos asesores xurídicos

Este domingo 1 de maio cúmprese un mes do peche do Complexo Deportivo Rías do Sur. 30 días nos que clubs, deportistas e usuarios tiveron que buscar a vida para continuar coa súa actividade tras o incumprimento do servizo por parte da empresa concesionaria Supera.

Pero é agora cando o tempo corre na súa contra, xa que en virtude da cláusula do contrato con dita concesionaria, Rías do Sur poderá esixir a rescisión unilateral do complexo deportivo e Supera deberá abandonar a instalación, polo que sería a Fundación a que pasaría a facerse cargo dela.

Con todo, "aínda non sabemos nada", sinala o representante de Rías do Sur, Héctor Vilariño, que está a expensas do que digan os seus asesores.

"O luns falaremos e faremos o poder notarial para presentalo nos tribunais", explica Vilariño, que cedeu a testemuña aos asesores xurídicos para que se fagan cargo legalmente dos problemas que trouxo o incumprimento do contrato.

Será a partir dese momento cando, desde a Fundación Rías do Sur, farán os requirimentos necesarios co fin de abrir a piscina e o complexo deportivo para retomar a actividade canto antes e así poder dar servizo a todos os afectados.