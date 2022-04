O estado do céspede e un Avilés necesitado ameazan a un Pontevedra en modo cazador

Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Coruxo © Cristina Saiz Partido de liga entre el Pontevedra e o Unión Adarve en Pasarón © Cristina Saiz Diego Seoane, no partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Ceares © Cristina Saiz

O Pontevedra recibe este domingo, ás 17 horas en Pasarón, ao Real Avilés nun novo intento por asaltar o liderado do grupo I da 2ª RFEF. Para conseguilo, Ángel Rodríguez dispón de todos os seus xogadores, coa única excepción do sancionado e lesionado Diego Seoane.

Aínda que é unha baixa importante, o técnico granate resta importancia á súa ausencia e móstrase entusiasmado co nivel de traballo demostrado polo grupo durante a semana. "Foi unha semana cojonuda, adestramos con moita intensidade, ao equipo véxoo fenomenal con vistas ao partido do domingo", dixo o preparador.

Fóra de Seoane, que se prevé que volva estar dispoñible para o partido da próxima semana contra o Arosa, o estado físico do resto do equipo é óptimo. "Están todos os xogadores ben, toquemos madeira para que todo vaia igual. É importante que a estas alturas de tempada o equipo estea ao completo", recoñece Rodríguez.

A nivel deportivo, asume o adestrador que o baixón físico experimentado durante o mes de febreiro quedou xa atrás e o equipo recuperou de novo a velocidade de cruceiro. "Eu entendía que o equipo debería ir mellorando en canto baixásemos as cargas e ao gañar os dous partidos que gañamos, o equipo respondeu de maneira fenomenal", destacou o leonés, que segue cun ollo posto no Unión Adarve. "Agora o que temos que facer é non fallar e esperar que eles piquen", planea.

Non se fía Ángel Rodríguez da aparente inferioridade do Avilés. "Nunca sabes onde está a trampa", di tras superar con boa nota os tres partidos contra os rivais máis difíciles da categoría. "Conseguimos sete puntos e ao meu entender estivemos mellor nos tres partidos, pero agora quédannos outros partidos por diante moi complicados", engade.

Para seguir sumando vitorias, a estratexia é simple: "Temos que traballar o partido de maneira moi seria, ser moi humildes e traballar e correr máis que o contrario. Se miramos ao rival por encima do ombreiro teremos problemas", explica o preparador granate, que espera sumar os tres puntos nos tres partidos de liga que quedan por disputarse en Pasarón.

A imaxe ofrecida polo Pontevedra durante o último partido contra o Navalcarnero, na que os granates perderon por primeira vez na liga a posesión do balón pero souberon defender con intensidade e oficio sen pasar apuros, debe reforzar aínda máis a autoestima do equipo. "Era para un partido moito máis práctico. Agora toca gañar. Temos que convencer ao equipo de que por encima de todo debe estar o resultado. Maduramos nalgunhas cousas, se esa madurez que demostramos o día do Adarve e Navalcarnero tivésemola noutros partidos estou convencido de que teriamos 5 ou 6 puntos máis", confesou Ángel.

Un factor determinante para este partido pode estar no banco rival. Emilio Cañedo tomou as rendas hai unha semana dun equipo á deriva e conseguiu un valioso triunfo no seu primeiro partido á fronte do Avilés. Pero iso a Ángel Rodríguez non lle preocupa en exceso. "Coñézoo. Estaba no Vetusta o ano pasado. Sei como xoga e entendemos que estamos capacitados para competir o partido ben e sacar os tres puntos", sostén con tranquilidade.

Máis preocupante é o estado do terreo de xogo de Pasarón. A choiva caída nas últimas horas encharcó o céspede de Pasarón, que este venres estaba impracticable para a práctica do fútbol. Ata o domingo haberá que estar coa vista posta no ceo para que cese a choiva e o estado do campo mellore. "Queda moito tempo, pero se segue chovendo tres días como está a chover hoxe estaría impracticable", dixo Ángel Rodriguez na rolda de prensa deste venres celebrada no estadio de Pasarón.