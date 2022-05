Fin de semana de 'xóvenes promesas' do piragüismo no Pontillón

A Liga Nacional de Xóvenes Promesas de Augas Tranquilas viviu a segunda competición da tempada no encoro pontevedrés do Pontillón do Castro en Verducido, coa celebración da Copa de España de 1000 e 500 metros para a categoría cadete.

Na clasificación xeral por equipos un representante galego, o Club Náutico Pontecesures, fíxose coa segunda posición con 388 puntos, sendo o triunfo para o Piragüismo Aranjuez con 422 puntos e o terceiro posto para o o Círculo Mercantil de Sevilla con 275 puntos. Pola súa banda o Club Escola de Piragüismo Poio ocupou o 11º posto (187 puntos) seguido da EP Ciudad de Pontevedra (174), co Breogán do Grove na 15ª posición (132).

A nivel individual Martín Expósito (EP Ciudad de Pontevedra) era primeiro no C-1 Cadete A 1.000 metros con Nicolás Braña (Piragüismo Poio) en segundo lugar, mentres que o vilagarcián do Piragüismo As Torres Jairo Zurita gañaba o ouro en Cadete B.

Tamén Lara Remigio (Breogán) facíase co ouro en Cadete B, con Lucía Tenreiro do Piragüismo Illa de Arousa en segundo lugar no K-1 500 sendo bronce Natalia Moreira (Ciudad de Pontevedra) en Cadete B.

Iso foi na xornada de sábado, e o domingo chegaron máis podios como o ouro do C-2 500 masculino do Piragüismo Poio, así como no C-2 mixto. En kaiak pola súa banda a dupla do Piragüismo Illa de Arousa conseguía o segundo posto.

Para finalizar, as carreiras de K-4 500 deixaban a medalla de ouro para a piragua do Piragüismo Verducido en categoría feminino e do C-4 masculino do Piragüismo Poio.