A Primeira RFEF 'seca' a efectividade goleadora do Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol queda 'seco' na Primeira RFEF, polo menos en canto á consecución de goles.

O conxunto granate, ademais de encaixar en Mérida a súa segunda derrota da tempada, acumulou a súa terceira xornada do campionato sen ver porta das seis disputadas, unhas cifras de produción ofensivas moi inferiores ás do pasado curso.

Baixa a efectividade a pesar de que os de Antonio Fernández chegan ao área contraria con relativa asiduidade ao longo dos partidos. Con todo está a custar ver porta, e é que no Estadio Romano de Mérida o primeiro remate entre os tres paus chegou no tempo de desconto cun cabezazo de Rufo. Antes o Pontevedra fora superior en moitas fases do encontro chegando con perigo ás inmediacións da meta rival, pero sen chegar a definir esas accións.

Se algo está a demostrar a Primeira RFEF neste inicio de liga é que esa falta de contundencia págase. Se non se golpea, á mínima faino o rival. Fíxoo o Mérida na súa primeira chegada ao igual ocorreu no duelo contra o San Sebastián de los Reyes, no que a pesar de ser mellores en liñas xerais os granates víronse sorprendidos por dúas poutadas dos madrileños para levar os puntos en xogo. Tamén contra o Alcorcón ou especialmente en Riazor fronte ao Deportivo houbo ocasións para gañar, pero non se conseguiu dar coa tecla do gol que pechase senllos triunfos.

As cifras demostran este feito. O Pontevedra anotou 5 goles no que vai de liga (6 partidos) tendo ademais en conta que tres deles chegaron no mesmo encontro (vitoria contra o Talavera 3-0), é dicir, o equipo da Boa Vila alcanza de media 0,83 goles por partido.

É unha categoría superior, pero é que o pasado curso na Segunda RFEF a media dos pontevedreses foi de 1,94 goles por partido, máis do dobre. A diferenza é tal que en toda a liga pasada o Pontevedra só quedou catro veces sen ver porta, polas tres que acumula xa esta tempada.

A nivel individual só Brais Abelenda (2 goles) viu porta en máis dunha ocasión, completando a terna de goleadores Charles, Rufo e Ángel Bastos cunha diana por cabeza. En comparación no comezo da campaña 21-22, pese ao mal inicio en canto a resultados, os de Pasarón acumulaban 11 goles despois de seis xornadas, con Charles (5) e Rufo (3) como artilleiros destacados.

Unhas cifras que a recado mellorarán, pero que polo ben do equipo deben facelo canto antes para poder manterse na zona tranquila da clasificación.