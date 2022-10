Galicia supera a Suíza en Baltar e está a un paso da seguinte rolda na Copa de Rexións UEFA (2-1)

Galicia vence a Suíza na Copa de Rexións UEFA © Real Federación Galega de Fútbol Galicia vence a Suíza na Copa de Rexións UEFA © Real Federación Galega de Fútbol

A Selección Galega gañou este domingo no campo de Baltar á selección de Ginebra (Suíza) na segunda xornada da Fase Intermedia da Copa das Rexións UEFA por 2-1 e suma tres puntos para estar máis preto do seu obxectivo. O duelo definitivo da fase de grupos o mércores 12 contra a selección de Pest (Hungría) na Lomba ás 17 horas.

Do mesmo xeito que ante Eslovenia, Galicia quixo mandar no partido a través da posesión da pelota, mentres os suízos esperaron a súa oportunidade de sacar o balón á contra.

O primeiro aviso da Selección Galega chegou no minuto 6 cun lanzamento desde fóra da área de Félix que acabou en saque de esquina. Foi o propio Félix o que no 22 e tras un gran envío de Jesús Varela, tivo nas botas o primeiro tanto do partido, pero o gardameta helvético o evitou.

A insistencia galega tivo o premio no minuto 32. Félix Rial recolleu unha pelota que quedou morta na área rival e empuxou sen oposición para adiantarse no marcador.

Tras o gol, o combinado autonómico seguiu optando polo mesmo sistema de xogo e tendo a posesión do esférico. Así, no minuto 43 grazas a unha gran acción individual, Álex Rey ampliou á renta facendo o 2-0 con que se alcanzou o descanso.

Tras o intermedio, Suíza tivo unha oportunidade para meterse no partido, pero apareceu Ramón para evitar o 2-1. O choque estaba igualado, aínda que Suíza apenas inquietou a meta de Galicia ata o tempo engadido, cando perforou a meta galega á saída dun córner.

Co 2-1 chegouse ao final do enfrontamento con pleno de seis puntos de seis posibles.