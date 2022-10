Galicia certifica na Lomba o seu pase á Fase Final da Copa de Rexións UEFA

Galicia clasifícase para a Fase Final da Copa de Rexións UEFA © Real Federación Galega de Fútbol Galicia clasifícase para a Fase Final da Copa de Rexións UEFA © Real Federación Galega de Fútbol

Non fallou a Selección Galega de Fútbol Afeccionado no seu terceiro e último partido da Fase Intermedia da Copa de Rexións UEFA, celebrado este xoves no estadio da Lomba de Vilagarcía, para facer historia e chegar or primeira vez á Fase Final da competición continental.

Galicia, que vencera os seus dous primeiros encontros, medíase ao conxunto de Pest (Hungría) e non defraudou logrando un empate (1-1) que lle vale para sacar o billete cara á rolda final que se celebrará o próximo mes de xuño nunha sede aínda por determinar.

Aos de Iván Cancela valíalles o empate para liderar o grupo, pero saíron a por todas gozando de ocasións para adiantarse no marcador no primeiro acto.

Non o fixeron pero tras o descanso os locais atopaban premio á súa ambición cun gol de Adri Otero rematando ao segundo pau un envío de Jesús Varela.

Coa tranquilidade do resultado a favor foron pasando os minutos, e aínda que Pest puido empatar a falta de 10 minutos, sacando Ramón baixo paus, a clasificación non perigou, porque a igualada dos húngaros chegou xa no desconto e sen tempo para máis sustos.