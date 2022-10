Nove mundiais, setenta países e 1.100 deportistas para "o evento de loita máis importante da nosa historia"

Presentación oficial dos mundiais de loitas olímpicas e grappling que se celebran en Pontevedra © Mónica Patxot Presentación oficial dos mundiais de loitas olímpicas e grappling que se celebran en Pontevedra © Mónica Patxot

Pontevedra afronta esta semana una das citas máis importantes da súa historia no que a organización de eventos deportivos se refire. Os mundiais de grappling e grappling gi nas categorías Sub-17, Sub-20 e Absoluta; e loitas olímpicas de categoría sub 23 foron presentados este luns no Concello de Pontevedra.

Entre os días 12 e 23 de outubro disputaranse na Boa Vila nove campionatos do mundo no que participan máis de 1.100 deportistas procedentes de 70 países de todo o mundo. "É o evento de loita máis importante da nosa historia", destacou o director técnico do evento, Pablo Pintos. Unha afirmación na que coincidiron todos os representantes das intituciones implicadas na organización do evento que se reuniron este luns na casa do concello pontevedresa.

Aínda que moitos dos loitadores atópanse xa na cidade, a competición non comezará ata o día 12 coa disputa das primeiras roldas dos mundiais de grappling e grappling gi. O domingo 15 concluirá esta competición e dous días despois arrincará a cita sub 23 de loitas olímpicas, na que Nerea Pampín, loitadora que adestra a diario no Centro Galego de Tecnificación Deportiva e única representante galega, aspira a colgarse unha medalla na modalidade de loita libre feminina.

"É moi emocionante poder competir na casa, xa o fixen non 2019, pero esta vez será a miña última experiencia como sub 23. Noto un pouco de presión, pero estou con moitas ganas", declarou a loitadora, consciente da dificultade do reto a pesar da ausencia dos loitadores rusos. "Todos os países do leste, como Ucraína, son moi fortes", puntualizou Pampín.

A representación galega nestes campionatos complétana seis especialistas en Grappling: Vanesa Muiños, María José Raja, Ramón Placer, Marcos González, Pablo Vázquez e Jose Manuel Eyo.

Na presentación do evento participaron o concelleiro de Deportes e alcalde accidental, Tino Fernández; o deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez; o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; o presidente da Federación Galega de Loita, José Luis Olazábal; o xerente da Federación Española de Loita, Luís González Moreno; e o técnico da Federación Galega Pablo Pintos; ademais da loitadora Nerea Pampín. Todos eles coincidiron en destacar a importancia, tanto a nivel deportivo, como económico e mediático, da organización dun evento destas características.

Ademais, para asegurar a correcta organización do campionato colaboran de forma directa unhas 40 persoas, que traballarán cada día nas instalciones do Pavillón Municipal, na carpa anexa e no recinto feiral. Así mesmo, un acordo coa Facultade de Ciencias da Saúde e do Deporte servirá para que unha trintena de alumnos realicen prácticas.

E non será o último, Pablo Pintos xa avanzou que no ano 2024 Pontevedra volverá organizar un campionato internacional.