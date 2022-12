A Deputación celebra os éxitos de Iván García e Sergio Troitiño

A Deputación de Pontevedra, encabezada polo deputado de Deportes, Gorka Gómez, recibiu este venres no Pazo Provincial aos taekwondistas do Mat's Iván García, subcampión do mundo, e Sergio Troitiño, campión de Europa junior.

"Na Deputación tentamos poñer en valor os deportistas e o deporte, porque consideramos que é a mellor forma de que sexan recoñecidos", explicou Gómez á vez que lamentou que o taekwondo sexa un deporte que non está visibilizado aínda que "o merece".

Recoñeceu á súa vez o traballo que hai detrás de cada deportista "porque a xente pensa que só é o momento de saír a competir, pero detrás hai sacrificio, de pais, avós e avoas por levar aos nenos a competir os fins de semana". Tamén sinalou o labor de preparadores, nutricionistas ou psicólogos, "ese traballo oculto e invisible que hai detrás dun deportista", que o obriga moitas veces a "renunciar a moitas cousas para chegar á elite", e o do club, encargado "de poñer os medios para que os deportistas consigan éxitos".

Tomaron a palabra tamén Ángel Torres, director deportivo do Mat's e ex adestrador de Iván e Sergio, e Jesús Benito, actual preparador no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sinalando o primeiro a súa admiración por dous deportistas que "mantienen una vinculación constante y colaboran con la formación de la base".

Pola súa banda, Jesús Benito encomiou a implicación dos taekwondistas, que "ponen toda la carne en el asador" a pesar de que estar día tras día no CGTD é "un trabajo duro para ellos, compatibilizan bien los estudios con los entrenamientos y están completamente implicados en la evolución".

Finalmente, chegou a quenda dos protagonistas, que admitiron estarvos felices cos resultados conseguidos ata o momento aínda que aspiran a moito máis.

Sergio Trotiño, por exemplo, quere alcanzar éxitos en categoría sénior. Fáltalle dar ese pequeno paso ao máximo nivel, porque ata o de agora competiu nas junior, onde xa ten un extenso palmarés no que loce a medalla de ouro no Campionato de Europa, o bronce no Campionato do Mundo, ou o ouro nos Multieuropean Games.

O outro homenaxeado, Iván García, valorou os resultados de todo este ano que "han ido creciendo campeonato a campeonato" grazas, en gran parte, á boa preparación que teñen detrás. O seu obxectivo agora, unha vez conseguidas as pratas nos Campionatos de Europa e do Mundo, e o bronce no Gran Prix de París, é clasificarse entre os cinco primeiros postos para poder estar nos Xogos Olímpicos de París 2024.