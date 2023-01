Definido o calendario da Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon de Pontevedra

Faltan aínda algo máis de oito meses para a súa celebración, pero é inevitable que o 2023 deportivo comece en Pontevedra pensando xa na gran cita do ano, a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon que se celebrarán na cidade o próximo mes de setembro.

O maior evento dos organizados pola Federación Internacional de Tríatlon (World Triathlon) será á súa vez o de maior importancia e envergadura dos organizados ata a data na Boa Vila, estando fixado para os días 22, 23 e 24 de setembro.

Aínda que moitos detalles da proba gárdanse aínda con receo, outros aspectos empézanse a coñecer, como a repartición por días das competicións que se desenvolverán en Pontevedra.

Así se reflicte na recentemente estreada páxina web oficial do evento, que aínda sen fixar un horario definitivo si confirma que serán os grupos de idade os que levantarán o pano o venres día 22 en distancia Supersprint.

Un día despois, o sábado 23 de setembro, disputaranse as carreiras Elite e a Sub-23 masculinas da Gran Final das Series Mundiais, ademais do Paratriatlón, mentres que o domingo 24 pecharán a programación as probas Elite e Sub-23 femininas xunto aos grupos de idade en distancia standard e o Mundial de Aquabike.

Cabe lembrar que as previsións de asistencia, segundo sinalou o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores no seu momento na constitución do comité organizador, falan de "uns 5.000 deportistas e de máis de 10.000 persoas que se van a achegar a Pontevedra", o que fixo xa colgar o cartel de completo nos hoteis da comarca a meses vista.