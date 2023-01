Uxía Soto, María Filgueiras e Gonzalo Inguanzo, convocados para o Campionato do Mundo de Ciclocrós

Gonzalo Inguanzo, gañador sub23 da Copa de España © Real Federación Española de Ciclismo

A tempada de Ciclocrós para a Selección Española chegará ao seu fin coa disputa do Campionato do Mundo, que se celebrará do 3 ao 5 de febreiro na localidade neerlandesa de Hoogerheide.

E para poñer a guinda á boa campaña que están a realizar os ciclistas do Supermercados Froiz e do XSM, o seleccionador nacional Pascual Momparler contará con Uxía Soto, Gonzalo Inguanzo e María Filgueiras.

As galegas Uxía Soto (Froiz) e María Filgueiras (XSM) representarán a España en categoría júnior, xunto a Gorka Corres, Hodei Muñoz e Carlos Gámez, mentres que Inguanzo (Froiz) defenderá a camisola na carreira Sub23 con Alain Suárez. A convocatoria complétana os elite Felipe Orts, Kevin Suárez, Lucía González e Sofía Rodríguez.

Segundo destacou a Selección Española de Ciclocrós, "os once ciclistas que foron convocados cumpriron na data designada cos criterios de selección que marcou a dirección técnica como condición para poder acudir ao Mundial de Hoogerheide".

PROGRAMA DE COMPETICIÓN

A participación do combinado español comezará o sábado 4 de febreiro ás 11:00 horas coa carreira júnior feminina, previa á sub23 masculina que comezará ás 13:00 horas. Ese mesmo día poñerá o broche a carreira elite feminina, que comezará a partir das 15:00 horas.

O domingo chegará a quenda dos júnior masculino, que arrincarán a partir das 11:00 horas, mentres que as mulleres sub23, onde non hai representación española, correrán ás 13:00 horas. Finalmente, o Campionato do Mundo pecharano os elite masculino, que recibirán o pistoletazo de saída ás 15:00 horas.