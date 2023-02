O CW Pontevedra, a pola quinta vitoria consecutiva na piscina do pechacancelas

O Club Waterpolo Pontevedra desprázase esta fin de semana a Fuengirola (Piscina Municipal David Meca), para medirse ao Club Waterpolo Marbella, último clasificado, na penúltima xornada da primeira fase da Primeira División Nacional.

Con catro vitorias consecutivas e a permanencia na segunda máxima categoría do waterpolo nacional case no peto, as de Kike García tratarán de sumar o seu quinto triunfo seguido que lles permita pelexar ata a última xornada co Leioa polo terceiro posto do grupo A.

Con todo, o rival non o poñerá fácil. O cadro andaluz logrou a pasada semana a súa primeira vitoria na competición e atesoura un plantel con sobrada experiencia na categoría e con capacidade para plantar cara ás debutantes pontevedresas.

En caso de lograr unha vitoria, o equipo pontevedrés clasificaríase matematicamente para xogar a segunda fase da competición no grupo que loite polo ascenso.

O partido previsto para as 16.30 horas poderase ver en directo por streaming a través da páxina de Facebook do Club Waterpolo Marbella.