O mellor judo de categoría absoluta viviuse este sábado en Marín

Copa de España 'A' absoluta de judo celebrada en Marín © Cristina Saiz

Máis dun centenar de judocas procedentes de toda España, Portugal, Porto Rico e Estados Unidos, participaron este sábado nunha proba da Copa de España "A" de categoría absoluta masculina e feminina disputada no pavillón do colexio San Narciso de Marín.

A competición arrancou ás 9:00 horas cun sistema de eliminatoria directa en cada un dos 14 pesos que compoñen os cadros tanto masculino como feminino. Os combates polo bronce celebráronse desde as 12:15 horas e as finais sobre as 13:00 horas. A xornada concluíu ás 14:00 horas coa entrega de medallas.

Por parte da selección galega competiron un total de 53 judokas, 33 homes e 20 mulleres, sendo a máis numerosa de todo o evento. Séguelle a madrileña, con 22, e a portuguesa, con 13. De Porto Rico acudiron dous e de Estados Unidos, un.

Esta Copa de España estivo organizada polas federacións galega e española e contou coa colaboración do Concello de Marín e Xunta de Galicia.