Triunfo do Arosa en Ourense (2-3) para manter o pulso co Fabril, que tamén gaña en Somozas

Equipo do Arosa SC que venceu ao U.D. Ourense no Couto © Arosa S.C.

Deportivo Fabril e Arosa seguen co seu apaixonante man a man por conseguir o ascenso directo a 2ª RFEF e ambos liquidaron con vitoria os seus difíciles compromisos a domicilio nesta antepenúltima xornada da liga regular, ao vencer a Somozas (0-2) e Ou.D. Ourense (2-3), respectivamente.

Sobre o papel era máis comprometido o partido do conxunto arosista, que tiña que superar no Couto a un rival que ocupa postos de play-off de ascenso e quería confirmar tal condición, pero non puido conseguilo, porque os de Luisito fixeron un partido moi serio en defensa, na primeira parte, e demoledor en ataque, con dous goles nos primeiros minutos.

A saída en tromba do Arosa provocou que en só 13 minutos, nas súas dúas primeiras chegadas ao área ourensá, lograse dúas dianas, a primeira de Iñaki, cun disparo desde o bordo da área, e a segunda por medio de Borja Míguez.

Os goles deixaron tocados á U.D. Ourense, que durante moitos minutos foi incapaz de reaccionar e foise ao descanso sen poñer a proba ao meta visitante Manu Táboas.

Na continuación de novo o Arosa deuse présa en buscar e atopar a meta rival. Fíxoo cando apenas se disputaron máis de dous minutos, tras un centro de Borja Míguez que rematou Sylla, de cabeza, para facer o 0-3.

Con todo, nesta ocasión a U.D. Ourense reaccionou pronto e case na xogada seguinte aproveitou un dos escasos erros da zaga arosista, nun envío en longo no que non estivo fina para despexar, permitindo que Jose marcase, metendo de novo aos locais no partido.

Pouco despois, o mesmo Jose tivo unha excelente ocasión para facer o segundo tanto, pero non acertou, aínda que si o fixo Manu Núñez no minuto 68, cun tiro raso desde a frontal da área, que levou os nervios ao Arosa na mesma medida que deu ás aos locais, que xa vían posible a remontada.

Os de Luisito desapareceran de forma incomprensible xusto despois de poñerse con vantaxe de tres goles, o que obrigou ao técnico arosista a mover o banco, tentando reforzar a súa zona defensiva e dar aire ao ataque, pero era o meta Manu Táboas quen sostiña aos seus, detendo un lanzamento de falta de Champi e realizando unha gran parada a disparo de David Rojo, no minuto 74, que evitou o empate.

A medida que se esgotaban as forzas en ambos os equipos, os locais recorrían a tentar chegar pola vía rápida á área dun Arosa que fiaba a súa sorte a recuperar a solidez defensiva ou buscar un contragolpe que sentenciase.

Con abafos, pero ao final os arlequinados conseguiron o seu obxectivo, sumando os tres puntos, pero cuns apuros impensables tal e como se lles puxo o marcador ao comezo do segundo tempo.

Coas vitorias de Fabril e Arosa, os arlequinados mantéñense á caza do seu rival coruñés, do que lle separan dous puntos máis o golaverage, que é favorable ao filial deportivista, pero a marxe esgótase ao quedar unicamente as dúas últimas xornadas para decidir o campión e por tanto o equipo que ascenderá directamente, debendo conformarse o segundo con acudir a un sempre complicado play-off.