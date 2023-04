Ramiro Díaz renova como adestrador do Marín Futsal

O Marín Futsal aposta pola continuidade para o seu proxecto deportivo na máxima categoría do fútbol sala nacional.

O conxunto marinense anunciou este martes a renovación do seu adestrador, Ramiro Díaz, que desta forma afrontará o próximo curso a súa segunda campaña no banco da Raña.

Díaz aterrou en Marín o pasado verán para substituír no cargo a Raúl Jiménez.

Co equipo na décima posición na liga (26 puntos) e unha renda de 6 puntos sobre o descenso a falta de 6 xornadas, no club marinense empezan a pensar no futuro poñendo a primeira pedra do seu próximo proxecto.

Ademais da súa traxectoria na competición doméstica, cabe destacar a clasificación por segunda tempada consecutiva para a fase final da Copa da Raíña.