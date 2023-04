A fase final da Copa da Raíña agarda a un Marín Futsal sen complexos

Coa permanencia na Primeira División encarrilada, aínda que por confirmar, o Marín Futsal afronta esta fin de semana o maior reto da tempada coa disputa da fase final da Copa da Raíña.

Por segundo ano consecutivo o conxunto marinense coouse na final a oito polo título copeiro, e de novo o Roldán murciano aparece como rival nos cuartos de final.

En 2022 o actual sexto clasificado da liga foi o seu verdugo, pero o Marín Futsal non renuncia este ano a nada afrontando a cita "coa máxima ilusión e sen nada que perder", sinalan desde o club.

Xogadoras e corpo técnico puxeron este xoves rumbo á localidade madrileña de Boadilla del Monte, sede da fase final e onde se medirán ao citado Roldán ás 16.00 horas do venres.

De superar a eliminatoria en semifinais esperaría o sábado (16.00 horas) o vencedor do Futsi Atlético-Melilla, mentres que a final está fixada para as 13.00 horas do domingo.

Preséntase un duelo tenso e igualado fronte o Roldán, e é que o dous enfrontamento ligueiros entre ambos os dous equipos acabaron este ano en táboas (3-3 na Raña e 1-1 en Murcia).

A convocatoria do Marín Futsal compóñena as gardameta Silvia Aguete, Lucía Paz e Iria Varela, ademais de Ceci, Café, Pau, María León, Adri, Inés Mayan, Lara Balseiro, Nuria Rodríguez, María Estévez, Ale de Paz e a xogadora do filial María Domínguez.