Amargo adeus do Marín Futsal en cuartos de final de Copa da Raíña (1-2)

Partido de cuartos de final de Copa da Raíña entre Marín Futsal e STV Roldán © RFEF Partido de cuartos de final de Copa da Raíña entre Marín Futsal e STV Roldán © RFEF

Adeus ao soño copeiro do Marín Futsal. De novo o STV Roldán, como hai un ano, foi verdugo do cadro marinense no primeiro partido da fase final do torneo, celebrado este venres en Boadilla del Monte.

Acudía con ilusión o cadro marinense na súa segunda presenza consecutiva na fase final, pero na primeira metade tivo que sufrir o alto ritmo imposto polo seu rival murciano, actual sexto clasificado na liga de Primeira División.

O duelo comezou con moito ritmo e alternativas, aínda que aos poucos o Roldán foise facendo co dominio. Lola avisaba de feito cun potente disparo cruzado que Silvia Aguete rexeitaba co pé.

A gardameta internacional pontevedresa sostiña un Marín Futsal ao que lle custaba profundar, sacando un man a man ante Carmen. De feito o primeiro achegamento das de Ramiro Díaz con perigo non chegou ata os nove minutos de xogo, nunha acción de María León baixando con calidade un envío en longo de Café e disparando coa punteira. Cristina rexeitou con apuros.

O Roldán rozaba o tanto nunha acción de Consuelo ante Silvia. Non o aproveitou e a gardameta sorprendeu na seguinte acción facendo o 1-0. Era o minuto 11, María León cedía a Silvia e a porteira, desde a frontal da súa área, conectaba un disparo que collía descolocada á arqueira do Roldán e coábase no fondo da portería.

O tanto non cambiou o panorama, cun Roldán que insitía no seu asedio. O Marín Futsal defendíase, ata que a catro minutos para o descanso Noe Montoro gañaba as costas á zaga ao segundo pau e aproveitaba un envío cruzado para facer o empate.

O equipo murciano non afrouxou e gozou de máis opcións para desnivelar o marcador, o que lograría cun gol de moito mérito de Consuelo a un minuto do descanso. Saque de esquina, disparo desde a frontal e a xogadora murciana desviaba con calidade de tacón para poñer o 1-2. Así se chegaba ao descanso, e tocaba remontada para seguir con vida na Copa.

Abaixo no marcador, o Marín Futsal quixo dar un paso adiante tras o paso por vestiarios para ir a por o empate. Aínda así a primeira foi para o Roldán, nunha rápida contra que atallou unha vez máis Silvia.

Ás xogadoras do Morrazo custáballes saír da presión do seu rival, e aínda que o tentaban o que chegaban eran novas ocasións murcianas. O bo facer da gardameta titular da Selección Española impedía que a desvantaxe crecese e mantiña ao seu equipo no partido e na eliminatoria.

Non foi ata case o ecuador do segundo acto que chegou unha boa ocasión para o Marín, nas botas de Ceci, cun disparo desde campo propio que Cristina despexou negando o gol. Pouco despois Ale de Paz gozaba dunha falta perigosa que estrelaba no corpo da porteira. Aínda que sen premio, a dobre ocasión renovou as enerxías das xogadoras adestradas por Ramiro Díaz. Quedaban 10 minutos por xogar e querían apurar as súas opcións.

Puido conseguir o empate María León a falta de pouco máis de catro minutos, pero quedou sen espazo. O tempo seguía correndo e cada vez era máis escaso, así que Ramiro Díaz pedía tempo morto para introducir o xogo de cinco en cancha. Era todo ou nada. Saíu cruz.

Café rozouna en apenas uns segundos e máis tarde Lara Balseiro, pero o STV Roldán defendeuse con intensidade e acerto pechando a porta e levándose o billete en xogo para as semifinais da Copa da Raíña. Estivo preto, non puido ser. O soño copeiro terá que esperar polo menos un ano máis.