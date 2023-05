Positiva estrea da armada pontevedresa na Copa do Mundo de Szeged, con dobre billete ás finais de Antía Jácome

Obxectivo cumprido para o piragüismo pontevedrés na primeira xornada da Copa do Mundo de Szged, Hungría, cita na que os padeeiros buscan un billete para o Mundial dentro da folla de roteiro cara aos Xogos Olímpicos de París 2024.

Todos os representantes da comarca que entraron en acción na xornada inaugural en Hungría pasaron o corte das primeiras quendas eliminatorias e seguen vivos na competición para as quendas decisivas.

Á cabeza da delegación destacou o rendemento de Antía Jácome (UCAM), que logrou o pase directo á final do C-2 200 e do C-2 500 xunto á madrileña María Corbera ao impoñerse nas dúas series, mentres que no C-1 200 metros, sen billetes directos á regata decisiva, foi segunda na súa eliminatoria avanzando ata a semifinal.

Tamén pasaron a semifinais as representantes do K-4 500 feminino, no que se inclúen a pontevedresa Carolina García (Náutico Sevilla) e a canguesa Teresa Portela (UCAM). Fixérono co terceiro mellor tempo da súa serie.

Por último, con máis apuros pero pasando o corte, avanzaron a semifinais do C-1 1.000 metros tanto Pablo Crespo (EP Ciudad de Pontevedra) como David Barreiro (Breogán), quinto e sexto respectivamente nas súas series.