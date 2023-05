María Estévez, primeira pedra na reconstrución do Marín Futsal

As noticias precipítanse no Marín Futsal no relativo á planificación da próxima tempada, na que volverá a militar na Primeira División por terceiro curso consecutivo.

Tras perder a xogadoras de peso no plantel como a gardameta Silvia Aguete, Cecilia Puga ou a capitá Pau, a entidade marinense confirmou agora a súa primeira renovación.

Trátase de María Estévez, que seguirá un ano máis no club da Raña.

"O club aposta polo talento de mozas xogadoras e a renovación de María é un paso importante na confección do persoal para a próxima tempada", aseguran no Marín Futsal.

María Estévez é a primeira xogadora confirmada para o Marín Futsal 23/24, xunto ao renovado adestrador Ramiro Díaz.