Galicia derrota a Bosnia e xogarase o pase á final da Copa de Rexións UEFA ante Alemaña (2-1)

Partido entre Galicia e Bosnia na Fase Final da Copa de Rexións UEFA

A Selección Galega fixo os deberes en Baltar ante Bosnia na segunda xornada da fase de grupos e xogarase o pase á gran final da Copa das Rexións UEFA o mércores ante a invicta Alemaña, que este domingo tamén derrotou a Irlanda en Cambados (2-0).

Galicia dominou a primeira parte de principio a fin, marcando o ritmo do partido e manexando a posesión do balón. Bosnia, coas liñas xuntas, optou por defender e tentar sorprender nalgunha contra.

Con todo, e a pesar da superioridade manifesta coa pelota, os de Iván Cancela apenas puideron xerar ocasións sobre a meta bosníaca durante os primeiros 20 minutos ata que, chegado o ecuador da primeira parte, Álex Rey abriu a lata. O galego aproveitouse dun rexeite tras unha falta lateral e firmou o 1-0 co que se chegou ao descanso.

Entraron no intermedio Ube, Álex Ube e Adri Otero, cambiou o sistema, e Galicia anotou o 2-0 na primeira chegada á area rival cun testarazo de Adri Otero tras un centro de Álex Rey.

Galicia quería máis e meteu toda a artillería no terreo de xogo para ampliar a renda, pero un tanto de Subasic nunha acción a balón parado fixo que Bosnia se metera no partido.

Non correu perigo o marcador, os locais aguantaron o resultado, firmaron a vitoria por 2-1 e xa pensan no partido do mércores na Lomba ante Alemaña.

GALICIA (ESP): Minibugy; Jesús Varela (Lucas Antañón, min. 46), Antonio, Martín Sánchez, Cotilla, Fabio (Ube, min. 46), Brais Vidal, Juanín (Óscar Lorenzo, min. 58), Félix (Adri Otero, min. 46), Álex Rey (Iñaki Martínez, min. 76) e Jony. Seleccionador: Iván Cancela.

ZENICA-DOBOJ (BIH): Bosnjak; Kurevija, Muharemovic, Camdzic, Talic, Dzafic (Hajdic, min. 60), Krehmic, Skomorav (Subasic, min. 46), Selimovic, Nuhanovic (Ilic, min. 60) e Martinovic. Seleccionador: Becir Mehanovic.

Goles: 1-0. Álex Rey, min. 21. 2-0. Adri Otero, min. 49. 2-1. Subasic, min. 68.

Árbitro: Trustin Farrugia (MLT). Amonestou a Talic por parte visitante.

Incidencias: Segunda xornada da fase de grupos da Fase Final da Copa das Rexións UEFA no Campo Municipal de Baltar ante 900 persoas.