Baixada de prezos e recuperación de bonificacións ás peñas na nova campaña de socios do Pontevedra

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Talavera en Pasarón © Mónica Patxot Cartel da campaña de abonados do Pontevedra CF para a tempada 23-24 © Pontevedra CF SAD

'Unha paixón que se contaxia' é o lema escollido polo Pontevedra Club de Fútbol para a súa nova campaña de socios, que foi presentada en sociedade este xoves.

A nova campaña caracterízase por unha baixada xeneralizada no prezo dos abonos, tanto para renovacións como para novas altas, tras o descenso a Segunda RFEF. Ademais recupéranse as bonificacións para peñas e a categoría 'diáspora granate' pensada para os afeccionados residentes fóra de Galicia.

No que respecta ás renovacións, as cotas para o público xeral foron fixadas en 205 euros na bancada de Tribuna, 135 euros en Preferencia e 90 euros nos fondos, un prezo que para os bonificados (desempregados, persoas con incapacidade permanente ou xubilados) será de 140, 90 e 70 euros respectivamente, mentres que os peñistas abonarán 90 euros en Preferencia e 70 euros nos fondos. Por último a categoría Xove ten unha cota de 60 euros en Tribuna, 55 en Preferencia e 50 nos fondos e a Infantil de 35 euros en Tribuna e 30 euros no resto de bancadas.

Pola súa banda o carné 'biberón' mantense en 10 euros, o de palco en 600 euros e o da 'bancada granate', situada en Preferencia e destinada a afeccionados nados entre 1998 e 2011, en 40 euros. A categoría 'diáspora granate' permitirá ademais conservar o número de socio por 50 euros podendo acceder a un 30% de desconto en entradas de 4 partidos da tempada.

En canto ás novas altas, os prezos xerais fixáronse en 215 euros para Tribuna, 145 euros para Preferencia e 100 euros nos fondos (bonificados 150, 100 e 80 euros respectivamente, Xove 70, 65 e 60 euros e Infantil 35 euros en Tribuna e 30 no resto de bancadas)

O abono, aclarou o Pontevedra, dará dereito a presenciar todos os partidos que calquera equipo do club dispute como local ao longo da tempada, e cada abonado que facilite un novo alta poderá beneficiarse dun desconto do 5%.

A campaña iníciase este venres 23 de xuño podéndose cursar as renovacións e novas altas de maneira presencial nas oficinas do Estadio Municipal de Pasarón (luns a venres de 9.00 a 18.30 horas). Proximamente habilitaranse ademais estes trámites en liña a través da páxina web da entidade.