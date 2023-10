O pechacancelas Zamora convértese no pesadelo de Samáin do Cisne (29-28)

Dura derrota pola mínima do Club Cisne Balonmán este sábado ante o pechacancelas Zamora nun partido no que a pesar de lograr colocarse por diante nalgún momento, foi incapaz de mostrar a súa mellor versión.

Os pistacho, apoiados no seu gardameta Víctor Doval, convertéronse nun pesadelo de Halloween para os pontevedreses e conseguiron sobre a bucina o seu primeiro triunfo do curso (29-28).

Comezou o partido con baixa porcentaxe anotadora por parte de ambos os equipos, que non estaban especialmente afinados para gol. Con todo, era o Zamora o que estaba máis cómodo sobre a cancha e anotaba un 3-0 co que se colocaba cunha renda de dúas tantos aos oito minutos de xogo (5-3).

O Cisne entrara nun bucle de impresición tras imprecisión diante de Víctor Doval que parecía que ía condenalo, pero os casteláns, lonxe de aproveitar o mal momento do rival, tamén estrelou os seus lanzamentos a porta en Roney Franzini, que se convertía unha xornada máis no salvador dos seus para volver voltear o resultado por medio de Furtado e Pombo (6-7).

O técnico local parou o tempo aos 22 minutos de xogo (10-10), e Guillermo Medina, por partida dobre, viu portería para que o seu equipo dominase no marcador obrigando esta vez a Jabato parar o cronómetro. E despois de dúas boas accións defensivas, o Cisne empatou de novo. Primeiro Javiva subiu o tanto desde os sete metros e despois Bruno Vázquez, igualando tras un bo roubo da zaga e o consecuente contragolpe (12-12).

Alcanzáronse así o últimos catro minutos do primeiro tempo nos que Dani Serrano foi excluído e nos que o Zamora sacou proveito da situación e facer o 14-12 co que se alcanzou o intermedio.

O paso polos vestiarios sentou ben ao conxunto pontevedrés, que saíu moi activo en defensa e comezaba ademais a mostrar os seus múltiples recursos ofensivos que tan desaparecidos estiveran ata o momento para conseguir empatar (16-16).

A igualdade mantívose no primeiro tramo da segunda parte, o Cisne conseguira poñerse por diante no marcador pero o Zamora non se daba por vencido e continuaba cun ritmo altísimo, apoiado ademais no seu gardameta Doval que estaba a ser o xogador determinante do encontro (min. 23, 26-24).

Pediu tempo morto Jabato para darlle ideas aos seus, pero seguían sendo incapaces de mostrar a súa mellor versión a pesar de lograr colocarse a tan só un gol do empate a falta de minuto e medio para a conclusión. Mateo Arias transformou o 27-27 desde os sete metros e o Cisne optou por unha defensa 5-1 en busca do roubo rápido, pero Iago Costas non perdoou e subiu outra vez o empate.

Xogaron rápido os de Pontevedra, Iván Calvo converteuse en goleador, pero a última acción en ataque foi para o Zamora e Diego Cadelo, sobre a bucina e cun golazo pola escuadra, fixo o 29-28 que lles permite sumar os primeiros dous puntos da tempada.

Consulta a acta do partido nesta ligazón.