Beth Potter reina en Pontevedra e pon o broche a unha inesquecible Gran Final das Series Mundiais

Por segundo día consecutivo Pontevedra botouse á rúa para vivir o espectáculo da Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon, cunha vibrante carreira elite feminina que coroou á británica Beth Potter.

"Pensabamos que ao ser domingo pola tarde íase a ir moita xente pero é que en todo momento do circuíto había xente, incrible", recoñeceu tras a proba a mellor española en liña de meta, Noelia Juan, cun sobresaliente noveno posto.

"Na última volta foi incrible a xente animando, xúroche que ía case chorando", afirmou a española.

Tamén Miriam Casillas, deportista estremeña do Tríatlon Ferrol e que asinou un posto 18, recoñecía que "se poñían os pelos de punta, sobre todo na subida, de oír a todo o público e ver todas as caras, moitas coñecidas".

En canto á carreira, que comezou coa amarga noticia do abandono da galega Sara Guerrero por unha caída en bicileta ao saír do hotel, Potter e a francesa Cassandre Beaugrand partían como aspirantes ao título mundial, e ambas as dúas saíron en boa posición da natación polo río Lérez, coas españolas algo atrasadas e quedando nun segundo grupo no inicio do ciclismo. Con todo as rendas non eran elevadas, e o primeiro e segundo grupo chegaron á última transición separados por só 13 segundos.

Unha vez máis os 10 quilómetros de carreira a pé polo centro da Boa Vila ían ser decisivos, e aí a mellor foi sen dúbida Beth Potter, que impuxo un forte ritmo para acabar entrando en solitario en meta cun tempo de 1:53:19. Segunda a 18 segundos entraba a tamén británica Kate Waugh e terceira a francesa Beaugrand, que tiña que conformarse co subcampionato mundial.

Noelia Juan chegaba novena (+1:12), Miriam Casillas no posto 18 (+2:18), Anna Godoy no 26 (+3:13) e Marta Pintanel no 42 (+5:44).

Un broche de ouro competitivo unha Gran Final para o recordo, que volveu a confirmar a Pontevedra como capital imprescindible do tríatlon mundial.